Киевляне задолжали за тепло и горячую воду почти 4 миллиарда - 25% от суммарного долга украинцев

19.06.2017, 16:34

Долг клиентов столичной энергопоставляющей компании "Киевэнерго" за предоставление услуги по централизованному отоплению и подаче горячей воды составил 25% от суммарного долга всех потребителей Украины.

Об этом во время селекторного совещания в Кабинете министров, посвященного подготовке к прохождению отопительного периода 2017-2018 годов, заявил профильный вице-премьер-министр Геннадия Зубко.

"Если мы посмотрим количество долгов населения, то меня очень волнует город Киев... Долги, которые сегодня сформированы в размере 3,8 млрд грн по состоянию на 1 июня, 25% - это "Киевэнерго", - сказал он, добавив, что такие долги были сформированы при среднем уровне доходов жителей столицы в 8 750 грн, тогда как в Ривном (где зарплата на уровне 4,5 тыс. грн) уровень расчётов составляет 112%.

"Здесь вопрос не к киевлянам, а вопрос к "Киевэнерго". Как компания работает с абонентской базой и собирает деньги", - отметил Зубко.

В конце мая "Киевтрансгаз", структурное подразделение "Укртрансгаза" и дочерняя компания НАК "Нафтогаз Украины", полностью остановила газоснабжение столичной ТЭЦ-6, которая обеспечивает тепловой энергией ряд районов столицы, а также производит электроэнергию. По данным "Киевэнерго", причина прекращения газоснабжения - накопленные долги за газ и транспортировку газа.

По состоянию на 1 мая 2017 года долг столицы за теплоэнергию перед "Киевэнерго" составил почти 4,9 млрд грн. В то же время, долг "Киевэнерго" перед "Нафтогазом Украины" за потребленный газ для производства теплоэнергии достиг на 1 мая 3,2 млрд грн. А долг за транспортировку газа на ТЭЦ-6 превышает 370 млн грн.

13 июня глава наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков заявил, что ТЭЦ-6 может оставаться в неработающем состоянии до начала отопительного сезона 2017-2018 годов. Об этом сообщает УНИАН.