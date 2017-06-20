Петренко: Минюст взыскал с Газпрома 81 млн грн

20.06.2017, 15:56

Министерство юстиции взыскало с Газпрома в госбюджет Украины почти 81 млн грн. Об этом сегодня, 20 июня, на пресс-конференции сообщил министр юстиции Павел Петренко.

Петренко напомнил, что решением Хозяйственного суда Киева на Газпром в пользу Украины наложен штраф в 171,93 млрд грн за злоупотребление монопольным положением, после чего Минюст начал процедуру взыскания данных средств.

"Вы понимаете, что на территории Украины у Газпрома особых активов нет. Мы осуществили все меры по розыску активов - недвижимого имущества, других активов, денежных средств, которые могут принадлежать этому обществу на территории Украины", - сказал он.

Петренко отметил, что уже есть первые результаты по принудительному выполнению решения суда. "По состоянию на сегодня, с Газпрома в пользу государственного бюджета взыскано 80,8 млн грн - это те средства, которые были выявлены на территории Украины как принадлежащие данной компании, в виде дивидендов от третьих лиц. Минюст арестовал данные средства и на сегодня процесс списания и взыскания именно этой суммы завершен", - отметил он.

Кроме того, наложен арест на выявленные активы - речь идет об акциях номинальной стоимостью 33,3 млн грн, принадлежащих Газпрому в компании Газтранзит.

По словам Петренко, поиск активов Газпрома на территории Украины продолжается. Министр отметил, что после того, как будут исчерпаны все национальные инструменты розыска активов Газпрома в Украине, будут использоваться международные инструменты правовой помощи по выполнению решения суда на территории других стран.

В январе 2016 г. АМКУ оштрафовал Газпром на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз оспорено Газпромом, но подтверждено украинскими судами. За это время сумма штрафа выросла за счет пени за его неоплату до 172 млрд грн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.