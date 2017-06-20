Киевсовет продлил договор с Киевэнерго до апреля 2018 года

20.06.2017, 15:59

Депутаты Киевского городского совета поддержали продление договора с компанией Киевэнерго на управление тепловыми сетями города до 27 апреля 2018 года. Соответствующее решение поддержали 62 депутата при минимально необходимых 61.

Согласно документу, предполагается продление соглашения по реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса Киева от 2001 года, заключенного между Киевской городской государственной администрацией и энергоснабжающей компанией Киевэнерго.

Также известно, что соглашение с Киевэнерго предлагается продлить до 27 апреля 2018 года включительно.

Действие существующего договора заканчивается 31 декабря 2017 года. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.