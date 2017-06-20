Депутаты одобрили автоматизированный арест средств на счетах

20.06.2017, 16:15

Верховная Рада намерена ввести автоматизированный арест средств на банковских счетах должников. За принятие за основу соответствующего законопроекта N6232 проголосовали 253 депутата, сообщает сайт парламента.

Законопроект предусматривает внесение изменение в ряд процессуальных кодексов и изменение процедуры ведения судебного рассмотрения.

"Законопроектом предлагается внедрение системы автоматизированного ареста средств, которая позволит обеспечить оперативное (в пределах нескольких минут) выявления денежных средств, принадлежащих ответчику или должнику, и наложить на них арест в связи с судебным решением или постановлением государственного исполнителя, что подразумевает невозможность скрыть принадлежащие ответчику или должнику денежные средства", - гласит пояснительная записка к документу. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.