Вступили в силу антидемпинговые пошлины на российский шоколад

20.06.2017, 16:25

С сегодняшнего дня, 20 июня 2017 г. в Украине вступили в силу антидемпинговые пошлины на импорт некоторых видов шоколада и других готовых пищевых продуктов с содержанием какао происхождением из России. Пошлины вводятся на пять лет.

Решение о введении санкций было принято Межведомственной комиссии по международной торговле и вступило в силу через 30 дней после опубликования в официальном издании - газете Урядовый курьер.

Антидемпинговая пошлина в размере 31,33% будет применена к таким товарам: - шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао, в брикетах, пластинках или плитках с начинкой, массой нетто до 2 кг; - шоколад и шоколадные изделия с содержанием какао, шоколадные конфеты, с начинкой или без начинки, содержащие алкоголь; - шоколад и шоколадные изделия с содержанием какао, шоколадные конфеты, с начинкой или без начинки, не содержащие алкоголь; - кондитерские изделия из сахара и их заменители, изготовленные из сахарозаменителей, с содержанием какао.

Комиссия установила, что на протяжении 2013-2015 гг. демпинговый импорт в Украину некоторых видов шоколада и других готовых пищевых продуктов с содержанием какао происхождением из России осуществлялся по ценам ниже, чем у национального товаропроизводителя. Это способствовало сокращению объемов производства данной продукции в Украине на 7,63% и уменьшению объемов продаж на внутреннем рынке на 20,85%.

Ранее сообщалось, что Россия требует консультаций в рамках ВТО, утверждая, что Украина якобы применяет практику "постоянных торговых ограничений". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.