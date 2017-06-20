Комитет Рады поддержал отставку Кутового

20.06.2017, 16:39

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений большинством голосов поддержал отставку министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового.

За отставку министра проголосовали 19 народных депутатов, против - один депутат. Еще двое народных избранников воздержались.

Ранее в СМИ сообщили о том, что Тарас Кутовой подал в отставку из-за несогласия с правительственным проектом земельной реформы, а также из-за напряженных отношений с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой 23 мая подал заявление об отставке и сообщил о намерении посвятить себя работе по привлечению инвестиций в экономику страны.

В правительство Гройсмана Кутовой был назначен в апреле 2016 года по квоте БПП. До этого он возглавлял комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений, являлся замглавы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко". Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".