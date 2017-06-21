На украинских ТЭС увеличились запасы дефицитного угля

21.06.2017, 15:38

Запасы дефицитного антрацитового угля на складах украинских теплоэлектростанций с 14 по 21 июня текущего года увеличились на 5,8% - до 654 тыс. тонн, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

При этом запасы угля газовой марки сократились на 2,3% - до 1,858 млн тонн с 1,902 млн тонн.

В целом запасы твердого топлива на складах ТЭС за неделю сократились на 0,3% - до 2,512 млн тонн.

Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР и завозился с неподконтрольной Украине территории. Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО в конце января 2017 года. Об этом сообщает УНИАН.