Информация от ЕС о торможении СБУ процесса реформ - фейк росСМИ

21.06.2017, 15:40

В отдельных средствах массовой информации Украины получила распространение искаженная российскими медиа информация со ссылкой на Консультативную миссию Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС) о якобы отсутствии взаимодействия между этим институтом и Службой безопасности Украины в вопросах реформирования СБУ и торможения Службой процесса реформ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Facebook.

В ведомстве отметили, что проект Концепции реформирования СБУ разработан в плодотворном взаимодействии со стратегическими советниками и экспертами КМЕС. По результатам сотрудничества Служба безопасности Украины официально получила письма от представителей КМЕС и Офиса связи НАТО в Украине по одобрению окончательного проекта, который в установленном порядке направлен на рассмотрение СНБО Украины.

В феврале 2017 во время рабочей встречи председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака с главой Консультативного миссии Европейского Союза Кястутисом Ланчинскасом последний сообщил, что расценивает сотрудничество с СБУ как положительное и результативное.

Ложность информации со ссылкой на главу КМЕС о якобы торможении СБУ процесса реформ опровергается официальным комментарием Консультативной миссии Европейского Союза, где отмечается, что Кястутис Ланчинскас во время интервью вообще не комментировал эту тему.

Среди прочего проектом Концепции предусматривается поэтапная передача полномочий в сфере борьбы с коррупцией и организованной преступностью и досудебного расследования преступлений, в том числе связанных с контрабандой, в НАБУ, Госбюро расследований и Нацполиции. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.