Нафтогаз в июле снизит цену на газ для промышленности на 3%

21.06.2017, 15:52

Компания "Нафтогаз Украины" опубликовала цену на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, которые будут действовать с 1 июля 2017 г. Для предприятий, использующих от 50 тыс. кубометров газа и не имеющих задолженности, цена составит 7,2 тыс. грн за тысячу кубометров.

По сравнению с ценами на июнь этого года, в июле 2017-го цены снижены на 3%.

Предложенные цены на природный газ дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с "Нафтогазом".

В июне 2017 г. цена газа для промышленности была снижена на 0,4% - до 7,43 тыс. грн за тысячу кубометров. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.