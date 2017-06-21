Кабмин предлагает освободить физлиц от декларирования валюты

21.06.2017, 15:54

Правительство подало в парламент законопроект N6590 "О внесении изменений в декрет Кабмина "О системе валютного регулирования и валютного контроля" относительно особенностей валютного декларирования", которым предлагает освободить физлиц от обязанности декларировать валютные ценности за границей.

Согласно тексту документа, предлагается полностью исключить статью 9, в которой говорится: "Валютные ценности и другое имущество резидентов, которое находится за пределами Украины, подлежит обязательному декларированию в Национальном банке Украины".

Обязательства по декларированию валютных ценностей и другого имущества подлежат валютному контролю. НБУ обещал хранить в тайне полученные данные о валютных ценностях украинцев за границей.

Если гражданин Украины не сообщал Нацбанку эту информацию, ему грозил штраф. Кабмин намерен отменить и декларирование, и штраф за неподачу декларации.

Ранее НБУ предложил усовершенствовать порядок открытия, использования и привлечения средств на счета клиентов банков, а также осуществления безналичных расчетов.

До этого Нацбанк упростил проведение валютных операций по торговле иностранной валютой и банковскими металлами на межбанковском валютном рынке Украины и на международном валютном рынке. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.