Луценко внес в Раду представление о привлечении к уголовной ответственности нардепа Довгого

21.06.2017, 16:18

Генрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа О.Довгого. Об этом сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган в Facebook.

Она написала, что в действиях нардепа "усматриваются признаки злоупотребления служебными обязанностями, совершенными в соучастии, с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков природно - заповедного фонда - заказника "Остров Жуков", общей площадью 44,25 га".

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что 19 июня направил к генеральному прокурору Юрию Луценко представление на снятие депутатской неприкосновенности с внефракционного народного депутата Олеся Довгого в рамках уголовного производства относительно незаконного выделения участков в Киеве в 2007-2009 годах. Об этом сообщает УНИАН.