Розенко: В пенсионной реформе не учли предложений Нацсовета реформ

21.06.2017, 16:36

Министр социальной политики Андрей Рева ранее отметил, что Нацсовет реформ рекомендовал правительству отложить на два года повышение страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 и 35 лет, а также отменить смену коэффициента оценки трудового стажа с 1,35 до 1, однако Кабмин не принял это во внимание.

Ранее в среду, 21 июня, Кабмин на заседании одобрил пакет законопроектов о пенсионной реформе.Кабмин одобрил пакет пенсионной реформы

Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман, его направят в парламент. Он выразил надежду, что Верховная Рада примет законопроекты в ближайшее время.

Тогда Владимир Гройсман заявил, что возьмет на себя "полную политическую ответственность" за исполнение реформы.

В начале июня Международный Валютный Фонд и Всемирный банк поддержали правительственный план по реформированию пенсионной системы.

В МВФ считают, что украинское правительство не может откладывать пенсионную реформу.

Нынешняя ситуация, "при которой слишком малое количество работников должны финансировать слишком большое количество пенсионеров", угрожает стабильности всей пенсионной системы, утверждают в фонде. Об этом сообщает BBC Украинская служба.