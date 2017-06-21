ОПЗ возобновил реверсные закупки газа

21.06.2017, 16:48

Одесский припортовый завод возобновил импорт природного газа напрямую из Европы. Об этом сообщил представитель завода.

По его словам, газ покупается у компании ERU Management Services (США), принадлежащая Андрею Фаворову, Ярославу Мудрому и американцу Дейлу Перри. Объемы и цены он не уточнил, ссылаясь на конфиденциальность.

В марте 2017 года ОПЗ и группа Энергетические ресурсы Украины (ЭРУ) заключили договор о давальческой переработке газа на предприятии. Ранее ЭРУ Трейдинг самостоятельно импортировала газа и поставляла на завод для переработки.

ERU Management Services, Эру Трейдинг входят в группу Энергетические ресурсы Украины. Компания является крупнейшим частным импортером газа в Украину.

ОПЗ начал импортировать природный газ из Европы в начале 2015 года. После скандала с вокруг контракта с Antra GMBH (СМИ связывают с Николаем Мартыненко), Одесский припортовый прекратил импорт газа.

На сегодня ОПЗ и АрселорМиттал Кривой Рог - единственные украинские промышленные предприятия, импортирующие природный газа из Европы. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.