Этот день в истории: 22 июня

Предлагаем дайджест основных событий и дат 22 июня.
1633 - в доминиканском монастыре святой Минервы Галилео Галилей отрёкся от своего учения о гелиоцентрической системе мира.
1671 - Турция объявила войну Польше.
1675 - английский король Карл II основал Гринвичскую обсерваторию.
1757 - родился Джордж Ванкувер, английский мореплаватель, исследователь побережья Северной Америки.
1815 - Наполеон Бонапарт в последний раз подписал отречение от престола вскоре после поражения при Ватерлоо.
1853 - в Лондоне начала работу "Вольная русская типография", основанная А.И.Герценом.
1857 - в Лондоне вышла первая русская оппозиционная газета "Колокол", издателями которой были Александр Герцен и Николай Огарев.
1887 - родился Джулиан Хаксли, английский философ, биолог, первый директор ЮНЕСКО.
1889 - Германия первой в Европе ввела пенсии по старости.
1898 - родился Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель.
1906 - родился Билли Уайлдер, американский кинорежиссёр, обладатель четырёх "Оскаров".
1910 - открыта первая в Европе воздушная пассажирская линия Фридрихсхафен-Дюссельдорф, по которой курсировал дирижабль "Германия".
1915 - австро-немецкие войска заняли Львов.
1916 - немецкие войска у Флери (Франция) впервые применили новый отравляющий газ фосген ("Зелёный крест").
1940 - в Компьене Франция подписала капитуляцию перед Германией.
1941 - начало Великой Отечественной войны.
1944 - начало Белорусской операции советских войск.
1949 - родилась Мерил Стрип, американская актриса, обладательница трёх "Оскаров".
1960 - официальный разрыв отношений между Советским Союзом и Китаем.
1963 - Римским папой избран Павел VI.
1964 - родился Дэн Браун, американский писатель.
1973 - в ООН приняты ГДР и ФРГ.
1978 - обнаружен спутник Плутона, Харон.
1983 - в НХЛ введён овертайм (дополнительные пять минут игры до первого гола в случае ничьей в основное время).
1987 - умер Фред Астер (Фредерик Аустерлиц), американский актёр, танцор, хореограф и певец, мастер музыкального жанра в кино.
1999 - извержение вулкана на Филиппинах.
2002 - в результате землетрясения силой 6,5 магнитуд по шкале Рихтера в западном Иране погибли более 260 человек.
2003 - умер Василь Быков, белорусский писатель.
Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.