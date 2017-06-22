Этот день в истории: 22 июня

22.06.2017, 09:38

Предлагаем дайджест основных событий и дат 22 июня.

1633 - в доминиканском монастыре святой Минервы Галилео Галилей отрёкся от своего учения о гелиоцентрической системе мира.

1671 - Турция объявила войну Польше.

1675 - английский король Карл II основал Гринвичскую обсерваторию.

1757 - родился Джордж Ванкувер, английский мореплаватель, исследователь побережья Северной Америки.

1815 - Наполеон Бонапарт в последний раз подписал отречение от престола вскоре после поражения при Ватерлоо.

1853 - в Лондоне начала работу "Вольная русская типография", основанная А.И.Герценом.

1857 - в Лондоне вышла первая русская оппозиционная газета "Колокол", издателями которой были Александр Герцен и Николай Огарев.

1887 - родился Джулиан Хаксли, английский философ, биолог, первый директор ЮНЕСКО.

1889 - Германия первой в Европе ввела пенсии по старости.

1898 - родился Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель.

1906 - родился Билли Уайлдер, американский кинорежиссёр, обладатель четырёх "Оскаров".

1910 - открыта первая в Европе воздушная пассажирская линия Фридрихсхафен-Дюссельдорф, по которой курсировал дирижабль "Германия".

1915 - австро-немецкие войска заняли Львов.

1916 - немецкие войска у Флери (Франция) впервые применили новый отравляющий газ фосген ("Зелёный крест").

1940 - в Компьене Франция подписала капитуляцию перед Германией.

1941 - начало Великой Отечественной войны.

1944 - начало Белорусской операции советских войск.

1949 - родилась Мерил Стрип, американская актриса, обладательница трёх "Оскаров".

1960 - официальный разрыв отношений между Советским Союзом и Китаем.

1963 - Римским папой избран Павел VI.

1964 - родился Дэн Браун, американский писатель.

1973 - в ООН приняты ГДР и ФРГ.

1978 - обнаружен спутник Плутона, Харон.

1983 - в НХЛ введён овертайм (дополнительные пять минут игры до первого гола в случае ничьей в основное время).

1987 - умер Фред Астер (Фредерик Аустерлиц), американский актёр, танцор, хореограф и певец, мастер музыкального жанра в кино.

1999 - извержение вулкана на Филиппинах.

2002 - в результате землетрясения силой 6,5 магнитуд по шкале Рихтера в западном Иране погибли более 260 человек.

2003 - умер Василь Быков, белорусский писатель.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.