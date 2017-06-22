Геращенко: Порошенко во время визита в США напомнил о Будапештском меморандуме

22.06.2017, 10:21

Встреча Президента Украины Петра Порошенко с американским коллегой Дональдом Трампом длилась 30 минут. На встречах с другими представителями властей США президент вспоминал и о "Будапештском меморандуме".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"30 минут. Полноценный разговор, чтобы донести ключевые месседжи, сформировать личное представление о собеседнике, завязать личный контакт, что так важно в международной политике. К сведению адептам "зрады": немало важных международных встреч президента Трампа продолжались именно полчаса, а то и меньше, говорят, короткие встречи - это его стиль", - охарактеризовала она продолжительность встречи.

Кроме этого, по словам Геращенко, "на встречах с вице-президентом Пенсом, Госсекретарем Тілерсоном, министром обороны США легендарным генералом Мэттисом, (а именно эти люди сегодня занимаются украинским вопросом в новой администрации), также на встрече со спикером Конгресса Райаном, Порошенко напомнил американским партнерам, что Украина в свое время отказалась от четвертого в мире ядерного арсенала и ожидает от международных партнеров соблюдения гарантий территориальной целостности Украины и безопасности". Об этом сообщает УНИАН.