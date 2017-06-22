Президент: Украина приветствует единство и солидарность ЕС в вопросе продолжения санкций против России

22.06.2017, 15:09

Президент Петр Порошенко во время робочей поездки в Брюссель провел встречу с Президентом Европейськои Совета Дональдом Туском, на которой обсуждались вопросы восстановления мира в Украине и урегулирования ситуации на Донбассе.

Глава Украинского государства выразил удовлетворение координацией действий с Президентом Европейського Совета по вопросам мира в Украине.

Петр Порошенко напомнил о своей встрече с Президентом США и выразил уверенность, что действия по налаживанию мира будут более эффективными. По его словам, переговоры в США, в первую очередь касались вопроса продления санкций против России. "Соединенные Штаты, как вы знаете, ввели новые санкции и подтвердили, что эти санкции будут оставаться в силе до полной имплементации Минских соглашений", - отметил Петр Порошенко.

"Я сегодня был очень рад услышать от Дональда Туска и в рамках наших консультаций с другими лидерами Евросоюза, позицию Евросоюза - это единство и солидарность с Украиной. Это жизненно важно для нас", - сказал Петр Порошенко во время встречи с представителями СМИ. Он отметил, что украинская сторона приветствует сообщение о продлении санкций против России.

Петр Порошенко также сообщил, что проинформировал Дональда Туска о ситуации в Донбассе. Он подчеркнул недопустимость продолжения обстрелов, необходимость вывода военных и техники с оккупированных территорий и освобождение заложников.

Президент отметил, что Украина также эффективно координирует свои позиции с ЕС в вопросе политически мотивированного российского проекта "Северный поток-2", который направлен не только против Украины, но и против всего Евросоюза. "Диверсификация энергоресурсов, энергетическая кооперация и эффективное сотрудничество очень важны для нас", - добавил он.

Инф. официального сайта Президента Украины.