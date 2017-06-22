"Нафтогаз" готов возобновить закупки газа у "Газпрома"

22.06.2017, 16:57

НАК "Нафтогаз Украины" будет готов возобновить закупки газа у российского "Газпрома" после имплементации решения Стокгольмского арбитража по соответствующему контракту между сторонами. Об этом сообщил глава холдинга Андрей Коболев на пресс-конференции в четверг, 22 июня, в Брюсселе.

"Согласно первому отдельному решению Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа, цена должна быть пересмотрена. И как только "Газпром" выполнит решение трибунала, мы будем готовы начать закупки газа у него", - рассказал Коболев.

Вместе с тем, глава правления НАК отметил, что неизвестно, сколько времени необходимо "Газпрому", чтобы выполнить решение трибунала, поэтому НАК не ожидает возобновления закупок у "Газпрома" в ближайшее время и в текущем году.

Стокгольмский арбитраж отложит решение по транзитному спору "Газпрома" и "Нафтогаза".

Как сообщалось, ранее в "Газпроме" заявили, что в решении Стокгольмского арбитража по спору российского "Газпрома" с украинскам "Нафтогазом" много "радужных моментов".

31 мая Стокгольмский арбитраж огласил закрытое решение по взаимным искам "Газпрома" и "Нафтогоза". Это решение стало первым из нескольких ожидающихся.

Суд отменил кабальное условие "бери или плати", по которому Украина должна была оплачивать 52 млрд кубов газа ежегодно, независимо от фактических поставок.

Суд полностью снял запрет реэкспорта российского газа. "Газпром" должен пересмотреть формулу расчета цены, но с 2014 года, а не как требовал "Нафтогаз" - с 20 мая 2011 года по октябрь 2015 года.

Российские СМИ поспешили заявить, что в таком случае "Газпром" будет требовать от "Нафтогаза" компенсацию за поставленный газ в 2013 году.

Теперь стороны ожидают финансового разъяснения Стокгольма. Суммы, которые стороны должны будут выплатить друг другу на основании решения Стокгольмского арбитража, отдельно рассчитают эксперты. Об этом сообщает Сегодня.ua.