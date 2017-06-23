Турчинов призвал Раду принять закон о визовом режиме с Россией до каникул

23.06.2017, 15:11

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов призвал Верховную Раду не идти на каникулы, пока не будет принят закон о введении визового режима с Российской Федерацией.

Об этом Турчинов заявил во время брифинга в Полтаве. "Безусловно, визовый режим с Российской Федерацией необходимо было делать сразу, системно с принятием решения о безвизовом режиме с Европейским союзом. Но я надеюсь, Верховная Рада не пойдет на каникулы, пока это решение не будет принято и проголосовано", - сказал секретарь СНБО.

Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что для граждан РФ нужно ввести правило въезда в Украину только по биометрическим паспортам. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".