Геращенко: Законопроект о реинтеграции Донбасса в Минске не будет обсуждаться

23.06.2017, 15:31

Законопроект о реинтеграции Донбасса, который должен определять пути восстановления государственного суверенитета Украины в Донецкой и Луганской областях, на заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске обсуждаться не будет.

Об этом сообщила представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

В частности, она сообщила, что законопроект о реинтеграции оккупированных территорий остается в центре внимания и дискуссий. По ее словам, в ближайшее время он будет обсужден на заседании Совета национальной безопасности и обороны, а также на парламентской неформальной минской платформе, которая создана в Верховной Раде, куда входят депутаты всех фракций, кроме "Самопомощи".

При этом, она напомнила, что в Минске, например, не обсуждалась подготовка указа президента РФ Владимира Путина о признании фейковых документов " псевдореспублик". Также, она подчеркнули, там не обсуждались "указы" фейковых руководителей "республик" о "национализации", что на самом деле было рейдерским захватом Россией и ее боевиками украинской собственности.

"Законопроект о реинтеграции не обсуждался во время визита в США и в Брюссель, никакие документы и законопроекты ни на каких встречах не были представлены и не обсуждались. Зато комплексно, на всех встречах обсуждалась позиция украинской стороны относительно деоккупации, демилитаризации, реинтеграции Донбасса, части этого плана также будут зафиксированы в соответствующем законопроекте, они полностью базируются на Минских соглашениях. Именно об этом в своих комментариях СМИ говорили и я, и заместитель главы АП Константин Елисеев - ситуация на Донбассе, безопасность и гуманитарная составляющая, реинтеграция оккупированных территорий были ключевыми темами всех встреч президента, и эти позиции по реинтеграции заложены и зафиксированы в соответствующем законопроекте ", - сказала Геращенко.

СНБО представит на рассмотрение главы государства законопроект о восстановлении государственного суверенитета в Донбассе.

14 июня Порошенко подчеркнул, что Украина останется беззащитной в случае отмены АТО и непредоставления военным права адекватно действовать.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ. В частности, он отметил, что необходимо не просто признать отдельные районы Луганской и Донецкой областей оккупированными РФ, но и четко на законодательном уровне определить принципы государственной политики по их освобождению.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий 19 июня сообщил, что законопроект о реинтеграции Донбасса может быть зарегистрирован в парламенте в ближайшие дни.

В свою очередь, лидер фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов сообщил, что положения законопроекта об реинтеграции Донбасса в ближайшие дни будут вынесены на обсуждение общественности. Об этом сообщает УНИАН.