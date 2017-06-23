Польша возобновила закачку российского газа

23.06.2017, 16:04

Польша возобновила прием российского газа в свою систему после улучшения качества топлива. Об этом сообщил газовый оператор страны Gaz-System.

"23 июня в 6:00 Gaz-System в связи с улучшением параметров качества природного газа возобновил отбор топлива в газотранспортную систему страны из газопровода Ямал (Ямал-Европа - ред.)", - говорится в сообщении.

В среду польский газовый оператор Gaz-System сообщил, что Польша приостановила отбор в свою газотранспортную систему российского газа из трубопровода Ямал-Европа. Он объяснил это тем, что газ не соответствует качественным параметрам, указанным в инструкции по движению и эксплуатации газотранспортной системы (IRiESP). Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.