23.06.2017, 16:09

Главного редактора интернет-газеты "Страна.ua" Игоря Гужву отправили в изолятор временного содержания на Косогорном переулке в Киеве. Об этом сообщила адвокат Елена Лукаш на своей странице в Facebook.

"Игорь Гужву только что отправлен в ИВС (изолятор временного содержания) на Косогорный", - написала Лукаш. Как сообщила адвокат, о подозрении ему пока не сообщили.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что главного редактора издания "Страна.uа" Игоря Гужву задержали по подозрению в вымогательстве $10 тыс..

Гужва назвал сфабрикованным уголовное дело против него. Позже полиция сообщила, что задержала двух подозреваемых по делу "Страна.ua". Об этом сообщают "Українські Новини".