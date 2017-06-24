Вице-спикера Сыроид госпитализировали

24.06.2017, 13:01

В субботу утром, 24 июня, вице-спикера Верховной Рады Оксану Сыроид, которая в течение нескольких дней голодала на Банковой возле администрации президента в знак протеста против бездействия властей по поводу вывоза мусора из Львова, госпитализировали. Об этом сообщил лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк.

По его словам, у Сыроид "низкое давление, низкое сердцебиение, у нее низкий сахар (2,8 ммоль-литр) и обострился панкреатит".

В начале текущей недели Березюк, Сыроид и народный депутат от фракции "Самопомич" Тарас Пастух объявили голодовку в знак протеста против бездеятельности властей по вывозу мусора из Львова.

Накануне появилась информация об ухудшении здоровья Березюка и Сыроид. Об этом сообщают Подробности.ua.