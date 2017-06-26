Гройсман: Принятие пенсионной реформы - не политическая, а человеческая ответственность

26.06.2017, 13:57

Принятие предложенного Правительством проекта пенсионной реформы, который предусматривает повышение пенсий для 9 млн пенсионеров, сохранение пенсионного возраста, отмену налогообложения работающим пенсионерам, восстановление социальной справедливости для работающих людей и преодоление дефицита бюджета Пенсионного фонда, является не только политической, но и человеческой ответственностью.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью Лига. net.

"Проведение этой реформы неотвратимо и необходимо. Пенсионная система страны вообще находится под огромной угрозой. Так что это даже не политическая, это человеческая ответственность: Президента, Премьера, Правительства, депутатов, фракций, внефракционных депутатов, групп Парламента. Надо принимать это решение. А я после его принятия готов нести полную ответственность за успешность внедрения реформы", - сказал Владимир Гройсман.

Он подчеркнул, что принятие реформы позволит снять политические спекуляции вокруг пенсионеров и начисления пенсий. "Вы знаете, что была дискуссия вокруг коэффициента начисления пенсий: 1 или 1,35. Как было раньше? В государстве была специально создана система заниженных пенсий, чтобы потом перед выборами использовать ее как инструмент: пенсии поднимали, тем самым покупая голоса, - подчеркнул Премьер-министр. - Фактически пенсии были в руках политиков. Я хочу забрать пенсии из рук политиков и передать в руки пенсионеров. Зачем был нужен коэффициент 1,35? Политики делали заниженную базу пенсии и в ручном режиме этот коэффициент регулировали: больше, меньше. Я говорю: нет. Будет коэффициент 1, и стабильный. Но база будет не 1197 грн, а 3764 грн. Это будет честно. А дальше я предлагаю, что дальше мы проводим ежегодное автоматическое обновление пенсий, индексацию. Вот это - задача реформы. И я очень хочу это сделать. Вместе с Президентом, вместе с Парламентом, вместе с коалицией, с политическими партнерами".

Глава Правительства подчеркнул, что Президент Украины поддерживает инициативы Кабинета Министров, и никаких разногласий нет. "12,5 миллиона пенсионеров ожидают повышения пенсий, и 9 млн их его получат уже с 1 октября, - сказал Владимир Гройсман. - Что предусматривает реформа? Восстановление справедливости - мы проводим осовременивание пенсий. Вторая позиция - никакого повышения пенсионного возраста. Третье - за 7-10 лет полностью ликвидировать дефицит Пенсионного фонда".

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.