В УСПП анонсировали создание международной рабочей группы по трансформации Украины

26.06.2017, 14:08

Представители гражданского общества, эксперты и парламентарии разных стран создадут международную рабочую группу по трансформации Украины, задачей которой будет обеспечение модернизации не только в экономической, но и в социальной плоскости.

Об этом сообщил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, глава Объединения организаций работодателей Анатолий Кинах в Киеве на Национальном форуме по трансформации Украины.

Также президент УСПП отметил, что планируется создание и межпарламентского форума по трансформации Украины.

"К этой работе привлекаются представители парламента Канады, Германии, Польши, Соединенных Штатов. Мы ставим задачу обеспечить синергию усилий Украины и международных партнеров на парламентском уровне. Будет создан межпарламентский форум по трансформации Украины", - сообщил Кинах.

По его словам, Украина деиндустриализируется, что приводит к увеличению сырьевых отраслей в экономике страны, и это проблема требует оперативного решения.

"Мы превращаемся в государство с сырьевым типом экономики. В нынешних условиях до 70% экономики Украины имеет сырьевой характер. Это очень рискованная позиция, в мире нет ни одного позитивного примера успешного развития государств и высокого уровня жизни граждан в странах с сырьевой экономикой. У нас имеет место потеря высокотехнологических отраслей, есть признаки деиндустриализации", - подчеркнул Кинах.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил о необходимости совместно с международными партнерами сформировать план трансформации и восстановления для Украины, что позволит ускорить необходимые изменения. Об этом сообщает УНИАН.