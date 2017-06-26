Порошенко выразил уверенность, что вскоре оккупированный Крым вернется в Украину

26.06.2017, 14:51

Президент Петр Порошенко выразил уверенность, что вскоре временно оккупированный врагом Крым вернется в Украину. Об этом говорится в обращении по случаю Дня крымскотатарского флага, размещенном на сайте главы государства.

"Сегодня, 26 июня - День крымскотатарского флага. Именно в этот день в 1991 году, впервые после многих лет изгнаний и лишений, возобновил работу представительский орган - Курултай крымскотатарского народа", - напомнил Порошенко.

По словам президента, крымские татары, возвращавшиеся из депортации на свою историческую землю, продемонстрировав всему миру силу духа, возродили самобытную традицию самоуправления, национальную символику.

"Крымскотатарский флаг стал неотъемлемым символом единства, преемственности поколений и многовековой борьбы крымских татар за свою свободу. В сочетании синих и золотистых цветов этого флага, так же, как в сине-желтых цветах Государственного флага Украины - жизненная сила и мечта о мирном, свободном и богатом будущем", - убежден глава государства.

"Общая Родина, общая цель -возвращение временно аннексированного врагом Крыма - еще более роднят украинцев и крымских татар. Несмотря на трудности, мы все уверены - вскоре наши флаги будут гордо развеваться в свободном украинском Крыму", - подчеркнул Порошенко. Об этом сообщает УНИАН.