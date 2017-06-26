Порошенко: Россия удерживает более 40 украинцев в тюрьмах

26.06.2017, 15:18

128 украинских заложников находятся на оккупированной территории Донбасса, более 40 человек в российских тюрьмах. Об этом на совместном брифинге с Президентом Франции Эмманюэль Макроном заявил в Париже Петр Порошенко.

"Мы будем ждать, что вследствие усиления консультаций в нормандском формате, мы добьемся существенного прогресса", - отметил Порошенко.

На переговорах Президент Украины поднял вопрос освобождения журналиста Романа Сущенко.

"Украина готова выполнять Минск. Украина готова к разведению сил, если ОБСЕ будет присутствовать круглосуточно", - сказал Порошенко.

22 июня представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил, что была достигнута договоренность о согласовании списка украинских заложников до 5 июля 2017 года. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.