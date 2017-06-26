Порошенко намерен привлечь инвесторов из Франции к переработке мусора в Украине

26.06.2017, 16:11

Президент Петр Порошенко выступает за привлечение инвесторов из Франции к переработке мусора в Украине. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

"Мы провели основательные переговоры о повестке дня наших двусторонних отношений. Мы договорились о том, чтобы ускорить проведение двусторонней экономической межправительственной комиссии. Мы договорились о конкретных направлениях сотрудничества в энергетической сфере, в том числе я поднял вопрос об активизации работы над привлечением французских инвесторов в сфере переработки мусора", - сказал он.

Также Порошенко выступил за активизацию и расширение французских инвестиций в различные сферы, включая солнечную энергетику.

Он также сообщил, что в ходе рабочего визита во Францию в понедельник проведет встречи с руководителями ведущих французских инвесторов. Об этом сообщают "Українські Новини".