В Киеве в трех районах отключат холодную воду

26.06.2017, 16:24

У жителей трех районов Киева на время ремонта отключат холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Киевводоканал".

"Из-за плановых работ на сетях будет временно ограничено водоснабжение ряда объектов Святошинского, Днепровского и Дарницкого районов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в частности, будет отсутствует водоснабжение с 22:00 26 июня до 06:00 27 июня пяти жилых домов, Святошинской райгосадминистрации и расположенных рядом предприятий из-за ремонта старой и врезки новой запорной арматуры на проспекте Победы, 118.

К тому же в связи с ремонтными работами с 10:00 до 20:00 28 июня исчезнет холодная вода в 15 частных жилых домах на углу ул. Новороссийская и Макаренко Днепровского района.

"С 10:00 до 21:00 29 июня будут заменять запорную арматуру и три пожарных гидранта на участке сети по ул. Петра Григоренко, 36-38 Дарницкого района", - добавили в "Киевводоканале", уточнив, что без воды будут 6 жилых домов и бойлерная.

В свою очередь жители Оболонского района сообщили ТСН.ua, что в последние дни у них также периодически отключают холодную воду.

Ранее в КГГА рассказали, когда киевляне получат горячую воду. По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, компания "Киевэнерго" сможет возобновить горячее водоснабжение жителей 5 районов столицы после включения ТЭЦ-6 с 27 июня. Об этом сообщает ТСН.ua.