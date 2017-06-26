Сгоревший Центральный гастроном на Крещатике хотят превратить в отель

26.06.2017, 16:31

Собственник бывшего Центрального гастронома на углу улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого в Киеве, имеющего статус памятника архитектуры и истории, планирует провести реставрацию поврежденного пожаром здания. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель владельца здания Владимир Калиниченко.

"Собственник принял окончательное решение, и я заявляю его официальную позицию: объект бывшего Центрального гастронома будет восстановлен и реконструирован. В это необходимо будет вложить очень большие деньги, поскольку даже один проект, учитывая бюрократические преграды в Украине, займет очень много времени и денег. Однако это его не пугает, и он готов вкладывать деньги и готов реставрировать это здание в историческом виде", - сказал он, добавив, что проект реставрации будет вынесен на общественное обсуждение.

При этом Калиниченко отметил, что скорее всего здание будет реставрировано под отель.

"Изменение фасада здания мы считаем неуместным, так как хотим провести реставрацию. Что касается назначения, то рассматривается вариант, что будут элементы социальной инфраструктуры, и поскольку там был когда-то отель, то мы планируем, что будет отель", - сказал он.

Также Калиниченко заявил, что пока неизвестно, когда будет завершена реставрация бывшего Центрального гастронома на Крещатике. Кроме того, Калиниченко отметил, что причины пожара на данный момент не установлены.

"Мы пока не знаем причины пожара, но в этом здании столетние деревянные перекрытия, и загореться они могли от одной искры. Многие говорят, что это поджег, но здесь даже не нужно опровергать вымышленные доводы. Ведь поджечь здание среди белого дня, когда внизу находятся тысячи людей - надо быть лишенным ума. Тем более, первый этаж был занят магазинами, а это был бизнес, который приносил доход", - сказал он.

Присутствовавшая на пресс-конференции представитель киевской городской организации "Украинское общество охраны памятников и историко-культурного наследия" Алена Сердюк сообщила, что на сегодняшний день в Киеве таких зданий, как Центральный гастроном, более 50, и они подвергаются опасности уничтожения.

Пожар на площади 1 тыс. кв. метров в здании бывшего Центрального гастронома на улице Крещатик, 40/1 возник 20 июня вечером. В результате пожара сгорели строительные материалы, перегородки и перекрытия между 2-м и 3-м этажами и крыша здания.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает УНИАН.