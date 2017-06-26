Кличко открыл новый въездной знак в столицу со стороны Борисполя

26.06.2017, 16:42

Виталий Кличко презентовал новый въездной знак в столицу, установленный на Бориспольском шоссе.

До конца года на въездах в столице планируют заменить еще пять знаков. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время презентации нового въездного знака на въезде в Киев на дороге Киев-Харьков.

"На шести въездах в Киев мы планируем установить новые архитектурно- въездные дорожные знаки. Это первое, что видит человек, приезжая в любой город. И особенно важно, что сегодня мы открываем этот знак на Бориспольском шоссе, которое ведет из аэропорта "Борисполь" в столицу. И будет встречать каждого гостя, который прибудет в Киев. До конца года мы планируем установить новые знаки на границе города на пяти въездах в столицу", - цитирует Виталия Кличко пресс-служба КГГА.

Мэр отметил, что старый въездной знак со стороны Борисполя был изготовлен почти 40 лет назад, к Олимпиаде-80. Последние несколько лет он был в неудовлетворительном состоянии, и киевляне жаловались, что буквы наклонились и выглядят неэстетично. Новый знак - металлический, поэтому прослужит дольше. В темное время суток он будет подсвечиваться. Кроме того, зеленстроевцы благоустроили клумбу вокруг знака. Высота каждой буквы - 3 метра, а силуэта Архистратига Михаила - более 8 метров.

"Мы стараемся сделать так, чтобы первое впечатление о Киеве, первая ассоциация была положительной и информировала гостей города о какой-то особенности нашей столицы. Например, на этом знаке изображен Архистратиг Михаил, который считается покровителем Киева", - отметил городской глава.

В комментарии журналистам Виталий Кличко рассказал, что дизайн остальных знаков пока не утвержден, ведутся проектные работы. Планируется, что знаки не будут однотипными, на каждом из них будет изображена какая-то особенность или архитектурная достопримечательность столицы. Места установки въездных знаков были определены Департаментом градостроительства и архитектуры совместно с другими профильными департаментами, предприятиями и районными администрациями столицы.

"Я уверен, что у этого знака будет останавливаться много машин, и люди с удовольствием будут возле него фотографироваться", - подчеркнул Виталий Кличко. Об этом сообщает УНИАН.