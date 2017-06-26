МВД предлагает реформировать систему прописки

26.06.2017, 16:47

МВД предлагает ввести декларативную модель регистрации места жительства - упростить процесс регистрации посредством использования онлайн-сервисов или путем увеличения функционала Центрами предоставления административных услуг. Об этом заявила заместитель главы МВД Татьяна Ковальчук, сообщает пресс-служба министерства.

По словам Ковальчук, сейчас система регистрации места жительства в Украине не выполняет свои функции, она искажает государственную статистику по территориальному размещению населения, создает диспропорцию в наполнении местных бюджетов, ограничивает доступ населения к получению административных и медицинских услуг.

"Система регистрации должна предоставлять человеку возможности, а не ограничения. Реализация прав должна происходить не там, где стоит штамп в паспорте, а непосредственно по месту жительства. Каждый человек должен иметь свободное право доступа к образованию, медицине, право избирать местную власть", - сказала заместитель министра.

По ее словам, проблема регистрации места жительства стала особенно актуальной после появления большой волны внутренне перемещенных лиц.

В свою очередь, замглавы ЦИК Украины Жанна Усенко-Черная напомнила, что в 2019 году Украину ждут очередные выборы, и в условиях войны около миллиона внутренне перемещенных лиц не смогут проголосовать.

Ранее министр юстиции Павел Петренко заявлял, что после принятия соответствующего законопроекта в Раде украинцы смогут в онлайн режиме оформлять место регистрации и прописки, а также получать свидетельства о рождении. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.