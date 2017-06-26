КГГА: Подачу горячей воды в Киеве возобновят с 27 июня

26.06.2017, 17:03

Подача горячей воды в районы Киева, где она ранее была отключена, возобновится завтра, 27 июня. Об этом заявил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

По словам Пантелеева, сейчас продолжается ввод в действие оборудования на ТЭЦ No6, запущен паровой котел и происходит подогрев системы, после чего начнется подача горячей воды в дома киевлян.

"24 июня возобновлено газоснабжение ТЭЦ No6. Завтра (27 июня, - ред.) будет подключена нагрузка, и районы, которые до сих пор оставались без горячей воды, получат эту услугу. Восстановление работы ТЭЦ стало возможно благодаря достижению договоренностей между дочерним предприятием Нафтогаза Укртрансгаз и ПАО Киевэнерго. В этом процессе город обеспечивает контроль за соблюдением обязательств Киевэнерго, чтобы ситуация не повторилась, и люди снова не остались без услуг", - сообщил заместитель председателя КГГА.

Он отметил, чтобы избежать повторения ситуации, необходимо обеспечить стабильность взаиморасчетов за потребленные коммунальные услуги.

"Я обращаюсь ко всем потребителям, в том числе к предприятиям различных форм собственности, с просьбой не накапливать долги. Межотопительный период - наиболее оптимальное время для того, чтобы погасить долги за коммунальные услуги, поскольку счета в это время - самые низкие. Все начисления, вызывают сомнения, потребует сверки, проверки работы теплового оборудования - будут проверены. Киевэнерго, Киевводоканал и ООО Евро-Реконструкция должны проинформировать своих потребителей о том, куда необходимо обратиться, чтобы проверить начисления и, в случае ошибки, произвести перерасчет", - отметил Пантелеев.

Ранее Укртрансгаз снял ограничения на транспортировку газа для киевской ТЭЦ No6, которые были ранее введены их-за систематической неуплаты за услуги по транспортировке газа и накопленную задолженность. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.