Порошенко восстановил право чернобыльцев на получение помощи на оздоровление

27.06.2017, 15:24

Президент Петр Порошенко подписал Закон No 2082-VIII "О внесении изменения в статью 48 закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы". Закон был принят Верховной Радой 6 июня, сообщили в пресс-службе главы государства.

Законом вносятся изменения в статью 48 закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", согласно которым возобновляется право на получение ежегодной помощи на оздоровление для детей, потерявших в результате Чернобыльской катастрофы одного из родителей, и эвакуированных из зоны отчуждения в 1986 году. Соответственно будет обеспечено получение ежегодной помощи на оздоровление эвакуированным из зоны отчуждения в 1986 году и детям, потерявшим вследствие Чернобыльской катастрофы одного из родителей, что будет способствовать надлежащей социальной защите этой категории лиц.

"Соответствующая норма закона вследствие технической ошибки была отменена в результате внесения изменений в закон от 21 апреля 2016 No 1339-VIII" О внесении изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, - заметили в пресс - службе.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

6 июня Верховная Рада приняла правительственный закон "О внесении изменений в статью 48 закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы "(No 5297). За это решение проголосовали 243 народных депутата. Об этом сообщает УНИАН