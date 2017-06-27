ООН направила на оккупированную часть Донбасса 20 грузовиков с товарами медицинского назначения

27.06.2017, 15:33

Организация объединенных наций направила 20 грузовиков с товарами медицинского назначения на неподконтрольную территорию Донбасса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы.

"Через КПВВ Новотроицкое на выезд к временно неконтролируемой территории последовали 20 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом. Автомобилями перевозили товары медицинского назначения общим весом более 241 тонны", - говорится в сообщении.

Груз жителям Донецкой области был направлен от Всемирной продовольственной организации ООН представительства Верховного комиссара ООН по делам беженцев жителям Донецкой области.

Ранее сообщалось, что 15 апреля миссия Международного комитета Красного креста впервые за три года гибридной войны смогла передать посылки украинским заложникам в Донецкой области. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.