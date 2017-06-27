27.06.2017, 15:51

Печерский районный суд Киева принял решение о конфискации почти 132 тыс. грн партийных взносов в "Самопомощи". Об этом на своей странице в Facebook написала руководитель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак.

"Почти 132 000 гривен партийных взносов конфисковано в "Самопомощи". Решение принято Печерским райсудом Киева сегодня, 27 июня, по материалам НАПК", - написала Корчак.

По ее словам, суд признал виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.212-15 КоАП руководителя областной организации партии "Самопомощь", народного депутата Ирину Сисоенко.

"Согласно анализу отчета Киевской областной политпартии "Объединение "Самопомощь" за IV квартал 2016 года, Департамент по вопросам предотвращения политической коррупции обнаружил осуществления благотворительных взносов в пользу партии через кассу данной организации. Данные взносы были получены от 10 физических лиц на общую сумму в 131 900 грн. в течение трех последних месяцев 2016 указаны взносы вносились руководителем областной парторганизации на текущий счет партии", - сообщила Корчак.

Она добавила, что кроме конфискации партвзносов в госбюджет суд также наложил штраф в 1700 грн.

Председатель НАПК Корчак получила в апреле 120% прибавки к зарплате. Ранее национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) отказалось отправить в отставку председателя агентства Наталью Корчак. Об этом сообщают "Українські Новини".