Из-за масштабной хакерской атаки не работают банки, медиа, сервисы

27.06.2017, 15:56

Так, например, пресс-служба Ощадбанка сообщает, что во исполнение регламентов безопасности и защиты информации банк был вынужден прибегнуть к ограничению функционала услуг, предоставляемых клиентам.

Сообщается, что клиенты Ощадбанка теперь могут воспользоваться банкоматами других банковских учреждений, для клиентов-пенсионеров эта услуга является бесплатной.

Как подтвердил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, от хакерских атак пострадали несколько финансовых учреждений.

"В полицию поступили вызовы от нескольких финучреждений, на которые были осуществлены хакерские атаки. Сейчас специалисты киберполиции разбираются в проблеме", - сказал он.

Также сообщается, что хакерской атаке подвергся медиахолдинг ТРК "Люкс", в состав которого входят "24 Канал", национальная сеть радиостанций "Радио Люкс" и "Радио Максимум", а также ряд популярных интернет-сайтов. Так, в 15 часов перестал загружаться новостной сайт "Корреспондент".

Кроме того, сообщили о сбоях в работе сетей "Киевэнерго" и "Укрэнерго".

Позже появилась информация о вирусной атаке на компьютерные сети "Укрпочты", "Новой почты" и "Укртелекома".

Официальный сайт "Укрпочты" не работает.

На своей официальной странице в Facebook "Новая почта" сообщила: "Из-за массированной атаки вируса Petya.A на наши информационные системы отделения и контакт-центр "Новая почта" временно не могут обслуживать клиентов".

Все отделения "Новой почты" временно прекратили работу.

В пресс-службе "Укртелекому" также подтвердили корреспонденту факт атаки, а также то, что речь идет о вирусе-шифровальщике. По словам представителей компании, несмотря на атаку, компания продолжает представлять услуги телефонии и интернета.

На официальном сайте аэропорта "Борисполь" опубликовано сообщение о временной недоступности расписания рейсов. Генеральный директор аэропорта Павел Рябикин сообщил на своей странице в Facebook о "спам-атаке". Об этом сообщает "Українська правда".