Арестовано имущество чиновников Януковича на 900 млн грн

27.06.2017, 16:28

В рамках уголовного производства по факту создания преступной организации беглого экс-президента Виктора Януковича - экс-министра Александра Клименко, которая действовала с целью обогащения ее членов путем контролируемого уклонения от уплаты налогов субъектами реального сектора экономики, правоохранители арестовали имущество подозреваемых на общую сумму 888 млн 452 тыс грн.

Об этом сообщил прокурор Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Руслан Кравченко, передает пресс-служба ГПУ.

Военный прокурор назвал лидеров по уровню арестованных состояний.

В частности, у бывшего руководителя Государственной налоговой инспекции в Святошинском районе Киева арестованы 20 квартир и других объектов недвижимости на общую сумму почти 283,5 млн грн, у экс-председателя Государственной налоговой инспекции Киева через суды наложен арест на недвижимость стоимостью почти 202 млн грн.

Во время обысков у фигурантов найдены картины, старинные иконы, оружие, драгоценные часы, драгоценные металлы и др.

По словам Кравченко, в рамках расследования дела оглашены подозрения 45 лицам, из которых 17 - находятся в розыске, еще 28 подозреваемых находятся в Украине.

"Хочу отметить, что единственным и неоспоримым аргументом следствия является то, что нарушения при заполнении налоговой отчетности были столь очевидными, а суммы столь значительны, что не заметить налоговики их просто не могли", - сообщил военный прокурор.

Все экс-чиновники работали в период 2011-2014 и у следствия достаточно доказательств, что эти люди участвовали в деятельности так называемой госпрограммы.

Беглый экс-диктатор Янукович вместе с экс-министром Клименко при участии руководящего состава налоговых областного и районного уровня организовали и обеспечили незаконную деятельность так называемых налоговых площадок или программных предприятий, которые на протяжении 2011-2014 годов стали инструментами незаконного и контролируемого уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики в пользу руководителя и членов преступной организации, то есть в совершении уголовных преступлений - участие в преступной организации и злоупотребления служебным положением.

24 мая прошла масштабная операция против коррупции в Министерстве доходов и сборов. Полицейские и военные прокуроры задержали 26 чиновников. Как сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, задержание налоговиков - не конец операции.

22 июня сообщалось, что из 23 экс-налоговиков, задержанных в рамках антикоррупционной операции, 17 арестованы с увеличением размера залога. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.