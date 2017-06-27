Комиссия Киевсовета одобрила возвращение проспекту Победы исторического названия

27.06.2017, 17:02

Постоянная комиссия Киев совета по вопросам самоуправления, региональных и международных связей одобрила проект решения о возвращении проспекту Победы исторического названия - Брест-Литовский.

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, общественное обсуждение переименования проходило на сайте исполнительного органа Киевсовета (КГГА) в период с 16 ноября 2016 года до 16 января 2017 года. Участие в голосовании приняли 1172 человека. Из них 810 граждан, а это 69% поддержали переименование, остальные высказались против.

Проект решения должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Проспект Победы - одна из самых длинных магистралей Киева (11,8 км), тянется от площади Победы до Брест-Литовского шоссе. Проспект известен с первой половины XIX века как Житомирское и Киево-Брестское шоссе. С конца XIX века назывался Брест-Литовским шоссе, в 1964-1985 гг. - Брест-Литовский проспект. Нынешнее название - с 1985 года.

В июне 2017 года Киев совет переименовал проспект генерала сталинской армии Ватутина в честь главнокомандующего УПА Романа Шухевича. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".