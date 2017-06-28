Масштабная кибератака на корпоративные и государственные сети остановлена

28.06.2017, 13:20

Масштабная кибератака на корпоративные сети и сети органов власти, которая произошла вчера, 27 июня, остановлена. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров Украины.

Отмечается, что ситуация находится под контролем специалистов по кибербезопасности и на данный момент проводится работа по восстановлению утраченных данных.

27 июня крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya.A, который блокирует работу компьютерных систем, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий. Об этом сообщает УНИАН.