В Житомире возложили цветы к памятникам выдающимся украинцам

28.06.2017, 13:26

В Житомире состоялось торжественное возложение цветов к памятникам выдающимся украинцам по случаю Дня Конституции Украины.

Возложить цветы к памятникам выдающимся украинцам пришли заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Ярослав Лагута, заместитель председателя областного совета Максим Вілівчук, заместитель Житомирского городского головы Матвей Хренов, секретарь Житомирского городского совета Наталья Чиж, депутаты областного совета, работники государственных учреждений, молодежь и житомиряне.

Торжества начались возложением цветов к памятнику Тарасу Шевченко.

После этого участники мероприятия в сопровождении военного оркестра прошли торжественным шествием по улице Большой Бердичевской до площади Королева. По пути они возложили цветы к мемориальной доске Михаилу Грушевскому, бюсту Вячеслава Чорновила, памятника Ивану Франко. У каждого из этих памятников состоялась небольшая литературно-музыкальная композиция, во время которой участникам торжеств кратко рассказали о выдающихся украинцев. Об этом сообщает УНИАН.