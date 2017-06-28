Этот день в истории: 28 июня

28.06.2017, 13:28

Предлагаем дайджест основных событий и дат 28 июня.

1569 - заключена Люблинская уния, объединенившая Королевство Польское и Великое княжество Литовское.

1577 - родился Питер Пауль Рубенс, знаменитый фламандский живописец.

1635 - французы основали в Карибском море колонию Гваделупа.

1644 - актёр бродячей труппы Жан Батист Поклен впервые вышел на сцену под псевдонимом Мольер.

1648 - начало экспедиции русских мореходов под руководством Семена Дежнева, в ходе которой был открыт Северный морской путь.

1651 - начало битвы под Берестечком между украинскими казаками Богдана Хмельницкого и польской армией короля Яна Казимира.

1712 - родился Жан Жак Руссо, французский писатель и мыслитель эпохи Просвещения, музыковед, композитор и ботаник.

1914 - покушение на австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, ставшее поводом для начала Первой мировой войны.

1919 - подписан Версальский мирный договор, завершивший Первую мировую войну.

1919 - образование Лиги Наций.

1922 - создание прокуратуры Украины.

1942 - умер Янка Купала (Иван Доминикович Луцевич), народный поэт Белоруссии.

1967 - Израиль аннексировал восточный Иерусалим

1989 - в Киеве прошёл прощальный матч Олега Блохина: сборная СССР встретилась со сборной мира.

1996 - Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию.

2001 - Слободан Милошевич предан Гаагскому суду по обвинению в военных преступлениях.

2004 - образовано временное коалиционное правительство Ирака.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.