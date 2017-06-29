Сегодня в Москве огласят вердикт по делу Немцова

29.06.2017, 15:25

Сегодня, 29 июня, в Москве коллегия присяжных вновь заседает, чтобы продолжить обсуждение вердикта по делу об убийстве Бориса Немцова. Накануне они не смогли единогласно вынести приговор и приступили к голосованию по каждому из 26 вопросов суда отдельно. Об этом сообщили в эфире российского телевидения.

Присяжные заседают с 27 июня и сегодня должны принять решение, виновен ли в убийстве оппозиционера бывший боец чеченского батальона Север Заур Дадаев и могут ли подсудимые избежать пожизненного заключения. Прокуратура настаивает на виновности всех по делу, а адвокаты и подсудимые просят об оправдании. Представители потерпевшей стороны уверены в виновности четырех из пяти подсудимых.

Сторонники по политическому лагерю считают, что к убийству имеет отношение непосредственно глава Чечни Рамзан Кадыров, который заявил, что Немцов сделал себя врагом России и потому был убит неподалеку от Кремля.

3 октября 2016 года в Московском окружном военном суде России начались слушания по делу об убийстве Немцова

Российский оппозиционер Борис Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года. По делу об убийстве арестованы пять человек, в том числе боевики кадыровского батальона "Север" Заур Дадаев, которого следствие считает непосредственным исполнителем преступления. Заказчиком убийства, по мнению российского следствия, был боевик того же батальона Руслан Мухудинов, местонахождение которого не установлено. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.