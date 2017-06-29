Кличко подписал меморандум о сотрудничестве с Молдовой, Грузией и Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы

29.06.2017, 16:33

Киевский городской председатель Виталий Кличко от имени Ассоциации городов Украины подписал меморандум о сотрудничестве между ассоциациями органов местного самоуправления Украины, Грузии, Молдовы и Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы.

В подписании также приняли участие Давит Джикия, президент Национальной ассоциации местных властей Грузии (NALAG), Татьяна Бадан, Президент Конгресса местных властей Молдовы (CALM), и Андреас Кифер, Генеральный секретарь Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

Виталий Кличко отметил, что подписание меморандума - это еще один шаг к тому, чтобы сделать работу местной власти более эффективной.

Мэр Киева подчеркнул, что столичная власть сегодня показывает пример другим городам Украины как обеспечить прозрачность всех управленческих процессов и использования бюджетных средств, наладить сотрудничество с общиной и тому подобное.

В комментарии журналистам Виталий Кличко отметил, что для Украины важен опыт Молдовы и Грузии, которые прошли большой путь и достигли успехов, закладывая фундамент изменений на местном уровне.

"Мы хотим, чтобы наша страна стала действительно европейским государством, и от местного самоуправления зависит очень многое. Ведь каждый гражданин должен чувствовать, что влияет на процессы, которые происходят в его городе. Это даст дополнительный толчок для развития местного самоуправления, что является базисом для больших перемен во всей стране", - подчеркнул мэр. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".