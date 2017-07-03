Укрзализныця ввела механизм пересмотра цен при закупках топлива

03.07.2017, 18:19

Укрзализныця вводит механизм гарантированного пересмотра цены при закупках дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Механизм гарантированного пересмотра цены внедрят путем автоматического подписания дополнительных соглашений.

"Учитывая негативный опыт отказа некоторых контрагентов уменьшать цену договора в случае уменьшения рыночной цены дизельного топлива, внедряется механизм гарантирования пересмотра цены путем автоматического подписания дополнительных соглашений. При этом такой механизм будет действовать как в случае уменьшения цены, так и в случаях ее повышения, что ставит в равные условия железную дорогу и поставщика", - сообщили в компании.

Также филиал Центр обеспечения производства ПАО Укрзализныця упростил тендерную документацию на закупку дизельного топлива по формуле. В частности, исключено требование наличия у участника торгов договора с агентством Platts.

Новая редакция проекта договора, которая является частью тендерной документации, содержит пункт о возможности пересмотра условий договора во всех случаях, предусмотренных п.4 ст.36 закона Украины о публичных закупках. В том числе - изменения ставок налогов и сборов и колебания цены товара на рынке.

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины приостанавливал закупку дизтоплива для потребностей железнодорожной отрасли из-за жалоб участников торгов. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.