Количество компаний-экспортеров украинской еды выросло до 715

04.07.2017, 16:47

Количество украинских предприятий, которые получили право экспорта пищевых продуктов животного происхождения в 2016-2017 годах увеличилось с 667 до 715.

Об этом во время встречи с журналистами рассказал глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа.

По его словам, экспортировать свою продукцию имеют право 273 производителя мяса и мясопродуктов, молока - 194 компании, яиц - 63, рыбы - 94, мед - 63, майонезов и соусов - 19, желатина - 3, моллюсков - 6.

"Что касается производителей несъедобных продуктов, то сейчас в реестр утвержденных экспортных мощностей внесены 946 субъектов хозяйствования", - отметил Лапа.

Среди них предприятия, производящие премиксы и корма (688), шерсть и кожсырье (61), козеин (48), пух и перо (82), ветеринарные препараты (10), органические удобрения (5), племенные ресурсы (9) и тому подобное.

Лапа также уточнил, что в течение 2016-2017 гг. был возобновлен экспорт по таким приоритетным направлениям: Европейский Союз, Китай, Израиль, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Гонконг, Черногория, Сербия, Босния и Герцеговина, Ливан и Танзания. Сейчас Госпродпотребслужба проводит переговоры по экспорту украинской продукции животного происхождения на зарубежные рынки еще с 22 странами. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.