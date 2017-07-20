Прибыль ТОП-100 госкомпаний за 9 месяцев 2016 года составила 40 млрд грн

20.07.2017, 16:31

Минэкономразвития обнародовало отчет деятельности 100 крупнейших государственных предприятий за январь - сентябрь 2016 года.

За 9 месяцев 2016 года структура портфеля ТОП-100 государственных компаний по сравнению с аналогичным периодом 2015 года не изменилась. Крупнейшие активы портфеля сконцентрированы в нефтегазовом секторе (НАК "Нафтогаз Украины"), транспорте (ПАО "Укрзализныця") и электроэнергетике (ГП НАЭК "Энергоатом"). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года за первые 9 месяцев 2016 года показатель *EBITDA портфеля вырос почти в 2,5 раза и достиг 86 млрд грн.

Все сектора портфеля, за исключением химической и угольной промышленности, продемонстрировали положительную динамику чистого дохода. По результатам 9 месяцев 2016 года портфель получил прибыль в 40 млрд грн, тогда как соответствующий период предыдущего года компании, входящие в портфель ТОП- 100, закончили с прибылью в 2 млрд грн. Общая балансовая стоимость активов портфеля госкомпаний составляла 1351 млрд грн, что на 14,9% больше, чем на конец 2015 года.

Рост показателя чистой прибыли портфеля ТОП-100 обусловлен ростом чистой прибыли в нефтегазовом и энергетическом секторах. Так, в нефтегазовой отрасли он составил 25,5 млрд грн, что почти в 120 раз больше результата аналогичного периода прошлого года. Этот рост можно объяснить реформированием ценовой политики НАК "Нафтогаз", чистая прибыль которой увеличилась в 108 раз по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - 25,5 млрд грн и 234 млн грн.

В свою очередь увеличение чистой прибыли на 37,9% в энергетике обусловлено прежде всего существенным увеличением показателей чистой прибыли компаниями: ПАО "Центрэнерго": 9 месяцев 2016 года - 1,02 млрд грн и 9 месяцев 2015 года - 82 млн грн; ГП "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго": 9 месяцев 2016 года - 1,7 млрд грн и 9 месяцев 2015 года - 793 млн грн; ПАО "Укргидроэнерго": 9 месяцев 2016 года - 2,09 млрд грн и 9 месяцев 2015 года - 974 млн грн.

Существенный рост финансовых показателей зафиксировано среди предприятий транспортной отрасли. В частности, ОАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины" повысило свой финансовый результат почти в 60 раз, а ГП "Международный аэропорт "Борисполь" в 2 раза (до 1 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. При этом балансовая стоимость портфеля активов государственных предприятий транспортной отрасли увеличилась почти на 32% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 383,5 млрд грн за 9 месяцев 2016 года благодаря переоценке активов ПАО "Укрзализныця" (чистая прибыль - 1,17 млрд грн).

Минэкономразвития регулярно публикует отчеты деятельности ТОП-100 госкомпаний, чтобы обеспечить публичный доступ к их финансовой информации. Отчет также содержит практические управленческие рекомендации по повышению эффективности госпредприятий.

Инф. Пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины.