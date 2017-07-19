ЕС планирует ввести пошлины на сталь из Украины

19.07.2017, 15:56

Европейский союз вскоре может ввести антидемпинговые пошлины в размере до 33% на горячекатаный стальной прокат из Бразилии, Ирана, России и Украины.

О таких планах властей ЕС сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ. В ЕС считают, что стальной прокат из этих стран необоснованно занижен.

ЕС уже применил более 40 антидемпинговых мер для помощи европейским производителям стали. Они направлены в основном против Китая. В июне ЕС ввел пошлину в размере 35,9% на китайский стальной прокат, что вызвало негативную реакцию со стороны Пекина.

Эксперты считают, что новые пошлины помогут снизить давление на импорт в ЕС и повысят доходы для местных производителей стали.

Европейская комиссия начала расследование цен на стальной прокат из Бразилии, Ирана, России, Украины и Сербии, реагируя на жалобы европейской ассоциации производителей стали Eurofer. Расследование показало, что горячекатаная сталь из всех стран, за исключением Сербии, выросла до 12,6% рынка ЕС в этом году в середине 2016 года с 7,5% в 2013 году, причем цены упали примерно на четверть. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.