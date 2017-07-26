Госдолг Украины вырос до 75 млрд долларов

26.07.2017, 15:29

Совокупный государственный прямой и гарантированный долг Украины за прошлый месяц увеличился на 330 млн долларов и теперь составляет 75,01 млрд долларов, передает Минфин.

Согласно данным министерства, государственный и гарантированный государством долг на конец июня составил 1 957,7 млрд гривен (75,01 млрд долларов) против 1 968,04 млрд гривен (74,68 млрд долларов) по сравнению с маем.

Кроме того, общий размер прямого госдолга на конец июня 2017 года составил 1 650,94 млрд гривен против 1 665,02 млрд гривен месяцем ранее.

Отметим, что прямой внешний долг за месяц увеличился на 0,15 млрд долларов до 37,24 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг сократился до 678,88 млрд гривен.

Гарантированный государством долг составил 306,76 млрд гривен. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".