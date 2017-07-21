Украина и Беларусь намерены увеличить товарооборот до $ 5 миллиардов долларов

21.07.2017, 16:11

Целью взаимоотношений Украины и Беларуси является рост товарооборота до $ 5 млрд, заявил президент Петр Порошенко.

"Поставили задачу: в ближайшее время выйти уже на $ 5 млрд нашего взаимного товарооборота", - сказал он во время совместного заявления с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

По словам Порошенко, товарооборот Украины и Беларуси по сравнению с 2016 годом увеличился на 26%.

Для Украины Беларусь является четвертым по объему товарооборота партнером, Украина для Беларуси - вторым, отметил глава государства.

Сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко заверил президента Украины Петра Порошенка в том, что территория Беларуси никогда не станет плацдармом для агрессии в отношении Украины. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".