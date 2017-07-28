Польша выделит $500 тысяч на предпринимательство на востоке Украины

28.07.2017, 16:39

Правительство Польши выделит 500 тысяч долларов в рамках второго этапа совместного с Программой развития ООН и правительством Украины проекта развития предпринимательства среди населения, пострадавшего от военных действий на востоке Украины. Об этом сообщила пресс-служба Программы развития ООН в Украине.

Согласно сообщению, второй этап проект нацелен на поддержку развития навыков ведения бизнеса, предоставление грантов на открытие малых предприятий, предоставление консалтинговых услуг малому и среднему бизнесу, а также продвижение предпринимательства через целевую мотивационную кампанию.

В пресс-службе отметили, что в рамках первого этапа проекта около 200 переселенцев и местных жителей Донецкой и Луганской областей получили навыки по написанию бизнес-планов, было поддержано 100 бизнесов и создано 323 новых рабочих места всего за 8 месяцев.

Осенью 2017 года правительство Польши выделило 730 тысяч долларов на первый этап проекта развития предпринимательства среди населения, пострадавшего от военного конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает УНИАН.